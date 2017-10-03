Автобус въехал в подземный переход в Москве

Сильная метель разбушевалась на Сахалине

Фура и легковушка столкнулись на трассе М7 во Владимирской области

Парень с девушкой оказались в реанимации после неудачного прыжка с моста на тарзанке в Томской области

Сильнейшая метель обрушилась на Ноглинский район Сахалина

Ледяной дождь прошёл в Алтайском крае

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 25 декабря 2017 года

Новогодний поезд запустили для пассажиров на Кольцевую линию Московского метро

Находка страдает от перевалов угля

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон возложил цветы к могиле неизвестного солдата и прогулялся по Красной площади (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Десятки тысяч горожан провели сегодня день в центре Москвы

Десятки тысяч горожан провели сегодня день в центре Москвы

Автор:
Uwis
Дата публикации:
03.01 21:19
  • 29
  • 0

Десятки тысяч горожан провели сегодня день в центре Москвы.

  • 29
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

42 0
03:46 | Стрелец
Митинцы пятый день празднуют Новый Год в ландшафтном парке
283 2
03.01 14:31 | tim777
Сотрудники МЧС спасли 20 человек, в том числе 4 детей при пожаре в центре Москвы
104 0
03.10.2017 17:45 | hron911
Голодный медведь вышел к людям на реке Озерная в Камчатском крае
50 0
01.01 18:49 | artem_firsov
Новогодние гулянья прошли на площади Ленина в Пензе