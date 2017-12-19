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Автомобиль перевернулся в ДТП в Туле

Автор:
vkontakte62956660
Дата публикации:
03.01 22:03
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Автомобиль перевернулся в ДТП в Туле. Авария произошла в Зареченском районе. На место прибыли сотрудники ГИБДД. О пострадавших не сообщается.

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