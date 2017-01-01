Два автомобиля "Ниссан" столкнулись на юго-востоке Москвы

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 03.01 23:27

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Вечером 3 января на пересечении улиц Юных Ленинцев и Малышева произошло ДТП. Столкнулись два автомобиля "Ниссан". Обе иномарки получили различные механические повреждения и от повреждений стали нетранспортабельны. Для их эвакуации были вызваны эвакуаторы. К счастью никто серьёзно не пострадал. Во всех обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.