Два автомобиля "Ниссан" столкнулись на юго-востоке Москвы
- Автор:
- alextsaryev99
- Дата публикации:
- 03.01 23:27
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Вечером 3 января на пересечении улиц Юных Ленинцев и Малышева произошло ДТП. Столкнулись два автомобиля "Ниссан". Обе иномарки получили различные механические повреждения и от повреждений стали нетранспортабельны. Для их эвакуации были вызваны эвакуаторы. К счастью никто серьёзно не пострадал. Во всех обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.
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