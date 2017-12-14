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В городе Дудинка Красноярского края песцы бросаются на прохожих

Автор:
Аноним
Дата публикации:
03:08
  • 35
  • 0

В городе Дудинка Красноярского края песцы бросаются на прохожих.

Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, улица Горького, 45А
  • 35
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