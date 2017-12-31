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Митинцы пятый день празднуют Новый Год в ландшафтном парке

Автор:
Стрелец
Дата публикации:
03:46
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Пятый и последний день проходит празднование Нового 2018 года в обновлённом митинском парке. В 15 часов начинаются выступления для детей, а вечером - выступления певцов и коллективов. Забота о любимых митинцах видна на подходе к месту выступления. Афиши на входе нет. Никакой информации, кроме передаваемой из уст в уста, нет. Деревянные мостки стали ещё короче. Грязи стало ещё больше. Охранники даже не слышали о таком документе, как "Конституция РФ". Один из них кидался на видеокамеру, как бык на красную тряпку, запрещая снимать в общественно месте, в парке. Что он там скрывает, так и не удалось узнать. Хотя снимать особенно и нечего было. Народу, что днём, что вечером было не больше 10 человек. Для чего тратили деньги и приглашали певцов - непонятно. Многие в грязи и под фонограмму неплохо "отжигали". Празднование закончилось, теперь жители соседних домов смогут отдохнуть от чужого безудержного веселья.


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