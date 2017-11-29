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Главная  /  Репортажи  /  В Подмосковье из-за аномально тёплой погоды начали появляться грибы

В Подмосковье из-за аномально тёплой погоды начали появляться грибы

Автор:
hitmanec81
Дата публикации:
12:37
  • 21
  • 1

В лесу совсем нет снега и стали расти грибы.

  • 21
  • 1

Комментарии (1)

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