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В музее «Московский транспорт» открылась выставка к 50-летию самого массового автобуса

Автор:
Sargo
Дата публикации:
12:53
  • 57
  • 1

Праздничная экспозиция «50 лет ЛиАЗ-677 в Москве», приуроченная к юбилею выхода на городские маршруты самых массовых автобусов в истории, открылась в музее «Московский транспорт». На площадке представлены четыре транспортных средства, в том числе специально восстановленные сотрудниками ГУП «Мосгортранс» автобусы ЛиАЗ-677. Все они доступны для посещения. Гости выставки также могут сфотографироваться с легендарными экспонатами. Юбилейная выставка объединяет транспортные средства различных модификаций, среди которых звезда фильма «Джентльмены удачи». Автобусы ЛиАЗ-677 – настоящие рекордсмены по надежности и срокам эксплуатации. Они выпускались с 1965 по 1991 годы на Ликинском автобусном заводе, а с 1973 года экспортировались в страны Варшавского договора и на Кубу. Добавим, что по приобретенному билету гости музея могут также посетить постоянную экспозицию музея, включающую легковые и грузовые автомобили, городской пассажирский транспорт и специальную технику ‒ в общей сложности более 300 экспонатов.

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Комментарии (1)

  • tim777
    14:11
    Ну а где экспозиция-то?... Где заявленный в тексте ЛиАЗ-677?... Тот, что в кадрах это 5256 и он не в счёт. Халтура!
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