В музее «Московский транспорт» открылась выставка к 50-летию самого массового автобуса

Автор: Sargo Дата публикации: 12:53

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Праздничная экспозиция «50 лет ЛиАЗ-677 в Москве», приуроченная к юбилею выхода на городские маршруты самых массовых автобусов в истории, открылась в музее «Московский транспорт». На площадке представлены четыре транспортных средства, в том числе специально восстановленные сотрудниками ГУП «Мосгортранс» автобусы ЛиАЗ-677. Все они доступны для посещения. Гости выставки также могут сфотографироваться с легендарными экспонатами. Юбилейная выставка объединяет транспортные средства различных модификаций, среди которых звезда фильма «Джентльмены удачи». Автобусы ЛиАЗ-677 – настоящие рекордсмены по надежности и срокам эксплуатации. Они выпускались с 1965 по 1991 годы на Ликинском автобусном заводе, а с 1973 года экспортировались в страны Варшавского договора и на Кубу. Добавим, что по приобретенному билету гости музея могут также посетить постоянную экспозицию музея, включающую легковые и грузовые автомобили, городской пассажирский транспорт и специальную технику ‒ в общей сложности более 300 экспонатов.