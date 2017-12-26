В Саратове на улице Московской появился незапланированный "фонтан" (ВИДЕО)

Автор: alexsar07 Дата публикации: 13:29

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30 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/199964

04.01.2018 года в преддверии Рождества на улице Московская на пересечении с ул. Радищева напротив Областной администрации Саратовской области из-под земли бил водяной Рождественский фонтан высотой около 5 метров. Так коммунальщики поздравляют всех жителей и гостей г. Саратова с наступившим Новым годом и Рождеством.