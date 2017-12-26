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Главная  /  Репортажи  /  В Саратове на улице Московской появился незапланированный "фонтан" (ВИДЕО)

В Саратове на улице Московской появился незапланированный "фонтан" (ВИДЕО)

Автор:
alexsar07
Дата публикации:
13:29
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04.01.2018 года в преддверии Рождества на улице Московская на пересечении с ул. Радищева напротив Областной администрации Саратовской области из-под земли бил водяной Рождественский фонтан высотой около 5 метров. Так коммунальщики поздравляют всех жителей и гостей г. Саратова с наступившим Новым годом и Рождеством.
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