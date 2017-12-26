Три автомобиля столкнулись на Крымском мосту в Москве

Автор: tim777 Дата публикации: 14:14

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95 2 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/199968

4 января днём в центре Москвы произошло ДТП с участием трёх автомобилей. На Крымском мосту столкнулись а/м "Вольво ХС70", а/м "Мазда Акселла" и микроавтобус "Фольксваген". Все транспортные средства двигались по внешней стороне Садового кольца в попутном направлении.На Крымском мосту в районе Парка Горького водитель а/м "Вольво" вероятно не выдержал безопасную дистанцию и врезался в а/м "Мазда" двигавшийся впереди. От мощного удара а/м "Мазда" продвинуло чуть вперед и частично выкинуло в соседний ряд где он по касательной задел микроавтобус "Фольксваген". Все автомобили получили различные механические повреждения.Из участников ДТП никто серьёзно не пострадал. На место ДТП прибыло несколько экипажей ГИБДД. Движение по Крымскому мосту в направлении Октябрьского тоннеля частично затруднено. Причины приведшие к ДТП и степень виновности его участников будут установлены в группе разбора.