В столице отмечаются временные прояснения

Автор: tim777 Дата публикации: 15:06

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Впервые за долгие дни, проведенные в серости и сырости, в столичном регионе на некоторое время выглянуло солнце. Температура воздуха остаётся по прежнему около нулевой отметки. Снега нет ни в каком виде и всё вокруг напоминает раннюю весну: трели птиц, зелёная трава на газонах и кратковременные прояснения на небе. При этом синоптики сообщают, что с 8 января в столичном регионе установится температура с уверенными минусовыми показателями.