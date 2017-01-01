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В столице отмечаются временные прояснения

Автор:
tim777
Дата публикации:
15:06
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Впервые за долгие дни, проведенные в серости и сырости, в столичном регионе на некоторое время выглянуло солнце. Температура воздуха остаётся по прежнему около нулевой отметки. Снега нет ни в каком виде и всё вокруг напоминает раннюю весну: трели птиц, зелёная трава на газонах и кратковременные прояснения на небе. При этом синоптики сообщают, что с 8 января в столичном регионе установится температура с уверенными минусовыми показателями.

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