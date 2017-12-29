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Аномальная темплая погода в Крыму с конца декабря

Автор:
GADzilla
Дата публикации:
17:41
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Погода в Крыму 31 декабря.

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Комментарии (0)

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