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Главная  /  Репортажи  /  В парке «Сокольники» открылся хаски-парк «Сказки на Аляске»

В парке «Сокольники» открылся хаски-парк «Сказки на Аляске»

Автор:
Sargo
Дата публикации:
15:58
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В столичном парке «Сокольники» открылся хаски-парк «Сказки на Аляске». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе парка «Сокольники». «4 января начал свою работу новый комплекс «Сказки на Аляске», который расположился недалеко от кемпинга. Площадка включает в себя декорации быта народов Крайнего Севера, трассу для катания и пеший маршрут, там же можно познакомиться, поиграть и пообщаться с собаками породы хаски», - рассказали агентству. Представитель пресс-службы уточнил, что площадь парка равна 7 тыс. 566 кв. м. В структуру объекта вошли зона приема гостей, имитация жилищ народов Крайнего Севера, комплекс игровых зон для метания копья.

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