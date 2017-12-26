Автобус въехал в подземный переход в Москве

Сильная метель разбушевалась на Сахалине

Фура и легковушка столкнулись на трассе М7 во Владимирской области

Парень с девушкой оказались в реанимации после неудачного прыжка с моста на тарзанке в Томской области

Сильнейшая метель обрушилась на Ноглинский район Сахалина

Ледяной дождь прошёл в Алтайском крае

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 25 декабря 2017 года

Новогодний поезд запустили для пассажиров на Кольцевую линию Московского метро

Находка страдает от перевалов угля

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон возложил цветы к могиле неизвестного солдата и прогулялся по Красной площади (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Ограничен вход на станцию метро «ВДНХ» в связи с увеличенным пассажиропотоком

Ограничен вход на станцию метро «ВДНХ» в связи с увеличенным пассажиропотоком

Автор:
Sargo
Дата публикации:
15:59
  • 23
  • 0

Ограничен вход на станцию метро «ВДНХ» в связи с увеличенным пассажиропотоком.

  • 23
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

7 0
19:06 | LaimeLaim
Праздничный ажиотаж в романтическом туннеле на Тверском бульваре
15 0
17:33 | Max_019
Очередь в музей космонавтики в Москве
34 0
26.12.2017 19:22 | Max_019
Павильон "Биология" на ВДНХ начали освобождать от строительных лесов
107 0
18.09.2017 21:24 | tim777
Автомобилистов предупредили о запрете парковки на набережных в центре Москвы