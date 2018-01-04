Последствия ДТП с участием автобуса на улице Лескова

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4 января на северо-востоке столицы произошло ДТП. На улице Лескова рейсовый автобус врезался в припаркованные автомобили. Всё произошло у дома 10. Рейсовый автобус двигался по улице Лескова в сторону Широкой улицы. По неизвестной причине водитель автобуса не справился с управлением, автобус вначале врезался в автомобиль "ГАЗель", который, в свою очередь, продвинуло вперёд и он врезался в автомобиль "Лада Гранта". На этом всё не закончилось. Автобус продолжил движение дальше и врезался в стоящий фургон "Hyundai". От удара фургон также продвинулся вперёд и по цепной реакции пострадали ещё 2 автомобиля: "ГАЗель" и "Fiat Ducato". Лишь после этого автобус смог остановиться. К счастью, в ДТП никто не пострадал. В общей сложности, в ДТП помимо автобуса приняли участие 5 автомобилей. Сотрудники ДПС не смогли связаться с некоторыми владельцами - им под дворником оставили записку, где указано, куда приехать за документами по поводу ДТП.