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Последствия ДТП с участием автобуса на улице Лескова

Автор:
Max_019
Дата публикации:
16:29
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4 января на северо-востоке столицы произошло ДТП. На улице Лескова рейсовый автобус врезался в припаркованные автомобили. Всё произошло у дома 10. Рейсовый автобус двигался по улице Лескова в сторону Широкой улицы. По неизвестной причине водитель автобуса не справился с управлением, автобус вначале врезался в автомобиль "ГАЗель", который, в свою очередь, продвинуло вперёд и он врезался в автомобиль "Лада Гранта". На этом всё не закончилось. Автобус продолжил движение дальше и врезался в стоящий фургон "Hyundai". От удара фургон также продвинулся вперёд и по цепной реакции пострадали ещё 2 автомобиля: "ГАЗель" и "Fiat Ducato". Лишь после этого автобус смог остановиться. К счастью, в ДТП никто не пострадал. В общей сложности, в ДТП помимо автобуса приняли участие 5 автомобилей. Сотрудники ДПС не смогли связаться с некоторыми владельцами - им под дворником оставили записку, где указано, куда приехать за документами по поводу ДТП.

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Комментарии (2)

  • Гринфельд Павел
    17:08
    Репортаж показан по ТК "Москва 24" в 17:06 04.01.18
  • Гринфельд Павел
    18:36
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 18:23 http://www.mskagency.ru/materials/2741014 04.01.17
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