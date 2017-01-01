Апрельская погода в январе в столице

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В четверг в столице была поистину апрельская погода. На некоторых кустарниках начали набухать почки. Ближе к вечеру в столице стало облачно. Температура воздуха составляет 2 градуса тепла. Лишь сильный ветер портил всю картину. Синоптики отмечают, что погода превышает нормальные сезонные показатели на 10 градусов. Температура больше соответствует началу апреля. Такие погодные условия сохранятся еще несколько дней. В начале следующей недели дожди сменятся снегопадом. По данным метеорологов, на Рождество воздух в городе может прогреться до пяти градусов тепла.