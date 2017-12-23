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6 человек серьезно пострадали в ДТП на Киевском шоссе

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
17:46
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Столкнулись "Ауди" и "Додж". "Ауди" двигалась по Киевскому шоссе в сторону области. По свидетельству очевидцев на 60-ом километре трассы "Ауди" подрезал другой автомобиль, который с места ДТП скрылся. Уходя от столкновения, водитель "Ауди" затормозил, однако иномарку занесло и выбросило на полосу встречного движения. В этот момент в сторону Москвы ехал "Додж". Водители не смогли избежать ДТП и машины столкнулись лоб в лоб. От сильного удара "Ауди" вылетел в кювет, а "Додж" развернуло. В салоне "Ауди" находилось три человека, в том числе 17-летний подросток. Двоих человек зажало. На место прибыли спасатели и пожарные. Ребенок получил крайне тяжелые травмы и был госпитализирован в детскую больницу имени Сперанского на вертолете ГКУ "МАЦ" ЦЭМП. Второй вертолет ГКУ "МАЦ" госпитализировал еще одного тяжелого пострадавшего из автомобиля "Ауди". Остальных пострадавших направили в больницы бригады скорой помощи. ДТП заблокировало движение в сторону Москвы. Также образовалась 15 километровая пробка в сторону области. Все обстоятельства автоаварии устанавливаются.

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Комментарии (1)

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