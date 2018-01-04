Прохладный и ветреный вечер в столице

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 04.01 19:05

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К вечеру в столице поднялся ветер и по ощущениям стало прохладно. В столице 0С , а в ночные часы ожидается лёгкий мороз до -2С.