Тяжело придется собакам из скульптурных композиций на станции "Площадь Революции" в наступившем году

Автор: Uwis Дата публикации: 04.01 19:06

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Количество желающих погладить морды четвероногих друзей в год Собаки уже заметно возросло.