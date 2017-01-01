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Тяжело придется собакам из скульптурных композиций на станции "Площадь Революции" в наступившем году

Автор:
Uwis
Дата публикации:
04.01 19:06
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Количество желающих погладить морды четвероногих друзей в год Собаки уже заметно возросло.

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Комментарии (0)

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