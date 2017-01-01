Отдых горожан и гостей столицы на Тверской площади

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 04.01 19:06

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Горожане и гости столицы с удовольствием ходят по фестивальным площадкам, где для детей множество интересных интерактивных игр с аниматорами, где проводят мастер-классы по созданию сувениров. А взрослые тем временем фотографируются и снимают своих детишек на смартфоны. Красивые декорации фестивальных площадок притягивают, тут каждый что-то найдет для себя интересное.