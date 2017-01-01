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В «Саду астрономов» парка «Сокольники» заканчивается создание уникального арт-проекта «Ледяной город»

Автор:
Uwis
Дата публикации:
04.01 19:48
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В «Саду астрономов» парка «Сокольники» заканчивается создание уникального арт-проекта «Ледяной город»: это объединение магических образов зимы с передовыми технологиями и виртуозным мастерством ледяных скульпторов. Эффектные фигуры изо льда, динамическая подсветка, музыкальное сопровождение перенесут гостей в увлекательный мир волшебной зимней сказки. Уютная атмосфера и специальные пространства для волшебных фотографий не оставят равнодушным ни одного взрослого, а ледяная горка, снежный лабиринт, ледяные герои любимых фильмов и сказок, а также неожиданные «живые» скульптуры захватят внимание маленьких гостей площадки.

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