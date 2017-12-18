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Главная  /  Репортажи  /  Уборка льда с придомовой территории в Нижнем Новгороде

Уборка льда с придомовой территории в Нижнем Новгороде

Автор:
matveev-aa
Дата публикации:
04.01 22:02
  • 27
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Безпрецедентно плохая работа коммунальных служб Нижнего Новгорода заблокировала выезд автомобилей из дворов глыбами льда.

Россия, Нижний Новгород, улица Надежды Сусловой, 2к4
  • 27
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