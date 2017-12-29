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Улицы Нью-Йорка занесло снегом

Автор:
lapikov
Дата публикации:
04.01 22:50
  • 31
  • 0

В Нью-Йорке опять снег! Школы и банки закрыты, транспорт ходит.

  • 31
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