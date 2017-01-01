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Главная  /  Репортажи  /  Один человек погиб и 4 пострадали в серьезном ДТП на 27 км МКАД

Один человек погиб и 4 пострадали в серьезном ДТП на 27 км МКАД

Автор:
denis947
Дата публикации:
04.01 23:48
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На юге столицы произошло ДТП с участием двух автомобилей, пострадали четыре человека и один погиб. Об это Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах. «На 27 км МКАД столкнулись два автомобиля - ВАЗ-2107 и Audi. В результате аварии один человек погиб и четверо получили травмы. Из-за ДТП на месте происшествия затруднено движение транспорта», - сказал собеседник агентства.

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