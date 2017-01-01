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В лобовом ДТП на востоке Москвы пострадал один человек

Автор:
denis947
Дата публикации:
00:19
  • 112
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На востоке Москвы в результате ДТП пострадал один человек. В районе Косино в Проектируемом проезде номер 45 прлизошло лобовое столкновение легкового автомобиля "Киа" и грузовика. По предварительным данным водитель легковушки перепутал направление движения на временном участке дороги и вылетел на встречную полосу. На место происшествия прибыли оперативные службы города, пострадавшего госпитализировали в больницу.

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