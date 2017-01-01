В Москве коммунальщики вышли на очистку крыш жилых домов от снега

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 12:00

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Коммунальные службы подготовлены к внезапному снегопаду и уже вышли на очистку крыш жилых домов от снега.