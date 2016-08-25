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Главная  /  Репортажи  /  Администрация страницы "Аптекарский огород" сообщила о блокировке аккаунта сада в Instagram

Администрация страницы "Аптекарский огород" сообщила о блокировке аккаунта сада в Instagram

Автор:
Uwis
Дата публикации:
13:03
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Пресс-служба Ботанического сада МГУ сообщила о блокировке их страницы «Аптекарский огород» в Instagram. Организация потребовала объяснений, однако ответа от службы поддержки пока не получила. Канал «Аптекарский огород» был самым популярным аккаунтом в Instagram среди всех ботанических садов в мире. Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород», был основан Петром I в 1706 году и является памятником истории и культуры Москвы, старейшим ботаническим садом России.

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