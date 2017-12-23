Укладка асфальта в снег на юго-западе столицы

Автор: vkontakte466290339 Дата публикации: 05.01 22:41

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На юго-западе Москвы на улице Профсоюзная около дома 8 корпус 3 производится укладка асфальта в снег.

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60 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/200028

Москва, ЮЗАО, ул. Профсоюзная, д. 8, к. 3