Автобус въехал в подземный переход в Москве

Сильная метель разбушевалась на Сахалине

Фура и легковушка столкнулись на трассе М7 во Владимирской области

Парень с девушкой оказались в реанимации после неудачного прыжка с моста на тарзанке в Томской области

Сильнейшая метель обрушилась на Ноглинский район Сахалина

Ледяной дождь прошёл в Алтайском крае

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 25 декабря 2017 года

Новогодний поезд запустили для пассажиров на Кольцевую линию Московского метро

Находка страдает от перевалов угля

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон возложил цветы к могиле неизвестного солдата и прогулялся по Красной площади (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Очереди в кассы на Главный каток страны на ВДНХ

Очереди в кассы на Главный каток страны на ВДНХ

Автор:
Uwis
Дата публикации:
17:46
  • 18
  • 0

Очереди в кассы на Главный каток страны.

  • 18
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

1 0
19:06 | LaimeLaim
Оригинальный светодиодный факел на Кутузовском проспекте
33 1
17:22 | Max_019
В автосервисе на Алтуфьевском шоссе сгорел автомобиль
33 0
04.01 15:59 | Sargo
Ограничен вход на станцию метро «ВДНХ» в связи с увеличенным пассажиропотоком
82 0
28.12.2017 19:50 | Гринфельд Павел
Московский метрополитен открыл для пассажиров каток
134 0
04.01 17:33 | Max_019
Очередь в музей космонавтики в Москве