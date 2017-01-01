Автобус въехал в подземный переход в Москве

Сильная метель разбушевалась на Сахалине

Фура и легковушка столкнулись на трассе М7 во Владимирской области

Парень с девушкой оказались в реанимации после неудачного прыжка с моста на тарзанке в Томской области

Сильнейшая метель обрушилась на Ноглинский район Сахалина

Ледяной дождь прошёл в Алтайском крае

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 25 декабря 2017 года

Новогодний поезд запустили для пассажиров на Кольцевую линию Московского метро

Находка страдает от перевалов угля

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон возложил цветы к могиле неизвестного солдата и прогулялся по Красной площади (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Горка в ледяном городе на Поклонной горе снова закрыта из-за потепления

Горка в ледяном городе на Поклонной горе снова закрыта из-за потепления

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
19:06
  • 0
  • 0

Радость была не долгой для любителей покататься на ледяной горке в сказочном городе на Поклонной горе. Днём в столице снова потеплело и горку закрыли до минусовых температур. Также появились предупреждающие таблички,чтобы посетители не перелезали через заборчик, который закрывает доступ к горке. Горожане и гости столицы гуляю и фотографируют ледяные шедевры.

  • 0
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

0 0
19:06 | LaimeLaim
Оригинальный светодиодный факел на Кутузовском проспекте
29 0
03.01 17:52 | LaimeLaim
Тюбинговая горка и арт-объекты в парке МУЗЕОН