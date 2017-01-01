Горка в ледяном городе на Поклонной горе снова закрыта из-за потепления
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 19:06
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Радость была не долгой для любителей покататься на ледяной горке в сказочном городе на Поклонной горе. Днём в столице снова потеплело и горку закрыли до минусовых температур. Также появились предупреждающие таблички,чтобы посетители не перелезали через заборчик, который закрывает доступ к горке. Горожане и гости столицы гуляю и фотографируют ледяные шедевры.
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