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Коммунальные службы продолжают уборку и вывоз снега с улиц и парков столицы

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
05.01 19:14
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В столице после снегопада продолжается уборка и вывоз снега коммунальными службами из парков и с улиц.

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