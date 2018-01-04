Коммунальные службы продолжают уборку и вывоз снега с улиц и парков столицы

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 05.01 19:14

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В столице после снегопада продолжается уборка и вывоз снега коммунальными службами из парков и с улиц.