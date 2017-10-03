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Зима в Бруклине. Улицы занесло снегом

Автор:
zimotik
Дата публикации:
05.01 19:41
  • 48
  • 0

Зима в Бруклине, идет снег. На городах затруднения в движении, гололед.

  • 48
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