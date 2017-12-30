На Волоколамском шоссе на северо-западе столицы сбили насмерть пешехода

Автор: Стрелец Дата публикации: 05.01 22:15

1237

1237 2

ВНИМАНИЕ!!! 18+ Сюжет не рекомендован для просмотра людям с ослабленной психикой!!!

1237

1237 2 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/200049

Около девяти часов вечера на северо-западе Москвы в районе дома 26 по Волоколамскому шоссе, при движении в сторону области грузовик-фургон сбил человека. Со слов свидетелей, пешеход переходил улицу в неположенном месте. Он дошёл до середины Волоколамского шоссе с противоположной стороны и выскочив из-за автобуса, двигавшегося попутно с грузовиком, был сбит. Свидетели так же сказали, что молодой человек, лет 30, был жив. Они вызвали скорую помощь, но прибывшие врачи констатировали смерть. На место ДТП прибыли сотрудники ДПС и следственная группа. Причины и виновника ДТП выявит следствие.Москва, СЗАО, Волоколамское шоссе, д. 26