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Главная  /  Репортажи  /  На Волоколамском шоссе на северо-западе столицы сбили насмерть пешехода

На Волоколамском шоссе на северо-западе столицы сбили насмерть пешехода

Автор:
Стрелец
Дата публикации:
05.01 22:15
  • 1237
  • 2

ВНИМАНИЕ!!! 18+ Сюжет не рекомендован для просмотра людям с ослабленной психикой!!!


Около девяти часов вечера на северо-западе Москвы в районе дома 26 по Волоколамскому шоссе, при движении в сторону области грузовик-фургон сбил человека. Со слов свидетелей, пешеход переходил улицу в неположенном месте. Он дошёл до середины Волоколамского шоссе с противоположной стороны и выскочив из-за автобуса, двигавшегося попутно с грузовиком, был сбит. Свидетели так же сказали, что молодой человек, лет 30, был жив. Они вызвали скорую помощь, но прибывшие врачи констатировали смерть. На место ДТП прибыли сотрудники ДПС и следственная группа. Причины и виновника ДТП выявит следствие.

Москва, СЗАО, Волоколамское шоссе, д. 26
  • 1237
  • 2

Комментарии (2)

  • Гринфельд Павел
    05.01 23:24
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 23:02 http://www.mskagency.ru/materials/2741142 05.01.18
  • MRSlava
    00:56
    М24 в 23:08 06.01.18
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