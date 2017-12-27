Трёхколёсный автомобиль на дорогах Волгограда

Автор: sobolevrus74 Дата публикации: 00:41

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Катались с сыном и вдруг увидели, как данный автомобиль передвигался. Сын взял телефон и начал съёмку .

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22 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/200050

Россия, Волгоград, Череповецкая улица