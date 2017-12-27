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Трёхколёсный автомобиль на дорогах Волгограда

Автор:
sobolevrus74
Дата публикации:
00:41
  • 22
  • 0

Катались с сыном и вдруг увидели, как данный автомобиль передвигался. Сын взял телефон и начал съёмку .

Россия, Волгоград, Череповецкая улица
  • 22
  • 0

Комментарии (0)

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