Один человек пострадал в ДТП на западе Москвы

Автор: Разведчик Дата публикации: 01:05

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Столкнулись автомобили "Митсубиси" и "КамАЗ" дорожной службы западного административного округа. Внедорожник двигался по Ломоносовскому проспекту в сторону Минской улицы. На пересечении с улицей Лебедева "КамАЗ" дорожной службы производил уборку снега в левом ряду. Водитель джипа по неизвестным причинам не успел остановиться и на полной скорости, не тормозя, врезался в заднюю часть грузовика. Удар был такой силы, что у "КамАЗа" сдвинулась задняя колесная пара. Кузов "Митсубиси" получил серьезные повреждения, в салоне зажало водителя. На место ДТП выезжали спасатели, которые деблокировали зажатого водителя. С серьезными травмами мужчину доставили в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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91 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/200052

Москва, ЗАО, Ломоносовский проспект, пересечение с ул. Лебедева