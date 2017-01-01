Один человек пострадал в ДТП на западе Москвы
- Автор:
- Разведчик
- Дата публикации:
- 01:05
-
- 91
Столкнулись автомобили "Митсубиси" и "КамАЗ" дорожной службы западного административного округа. Внедорожник двигался по Ломоносовскому проспекту в сторону Минской улицы. На пересечении с улицей Лебедева "КамАЗ" дорожной службы производил уборку снега в левом ряду. Водитель джипа по неизвестным причинам не успел остановиться и на полной скорости, не тормозя, врезался в заднюю часть грузовика. Удар был такой силы, что у "КамАЗа" сдвинулась задняя колесная пара. Кузов "Митсубиси" получил серьезные повреждения, в салоне зажало водителя. На место ДТП выезжали спасатели, которые деблокировали зажатого водителя. С серьезными травмами мужчину доставили в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
- 91
Комментарии (0)