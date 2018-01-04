Снегопад в городе Дудинка Красноярского края (04.01.18 г.)

Автор: pokrashenkoilona Дата публикации: 02:05

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Главное после Новогодних праздников выйти на работу, а там моно и покурить, вместо уборки снега.

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27 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/200053

Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка