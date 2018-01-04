Автобус въехал в подземный переход в Москве

Сильная метель разбушевалась на Сахалине

Фура и легковушка столкнулись на трассе М7 во Владимирской области

Парень с девушкой оказались в реанимации после неудачного прыжка с моста на тарзанке в Томской области

Сильнейшая метель обрушилась на Ноглинский район Сахалина

Ледяной дождь прошёл в Алтайском крае

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 25 декабря 2017 года

Новогодний поезд запустили для пассажиров на Кольцевую линию Московского метро

Находка страдает от перевалов угля

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон возложил цветы к могиле неизвестного солдата и прогулялся по Красной площади (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Снегопад в городе Дудинка Красноярского края (04.01.18 г.)

Снегопад в городе Дудинка Красноярского края (04.01.18 г.)

Автор:
pokrashenkoilona
Дата публикации:
02:05
  • 27
  • 0

Главное после Новогодних праздников выйти на работу, а там моно и покурить, вместо уборки снега.

Россия, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка
  • 27
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

46 1
05.01 20:17 | tim777
Легкий мороз не преграда активному отдыху горожан
49 0
05.01 19:41 | zimotik
Зима в Бруклине. Улицы занесло снегом
136 0
04.01 03:08 | Аноним
В городе Дудинка Красноярского края песцы бросаются на прохожих