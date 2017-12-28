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Активный отдых горожан на самом главном столичном катке

Автор:
tim777
Дата публикации:
02:30
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Главный каток страны — такое название катку было официально присвоено в 2014 году Книгой рекордов России. Ни одна ледовая площадка не только в нашей стране, но и в мире не может похвастать столь масштабными размерами и богатой инфраструктурой.

Уже более 50 лет катание на катке ВДНХ является традиционным зимним развлечением для москвичей и гостей столицы. Но с 2014 года Выставка вышла за рамки заливания обычного льда. Мы, как известно, открыли Главный каток страны, который в конце ноября начинает свой четверный сезон.

Этой зимой самый большой каток с искусственным покрытием раскинется на Главной аллее — от павильона №1 «Центральный» до павильона №58 «Земледелие». Обогнув фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок», каток ВДНХ фактически займет более 20 000 кв. м. А если принять во внимание его инфраструктуру, то общая площадь составит более 68 000 кв. м!

На льду ВДНХ могут одновременно кататься 4500 человек. Тем, кто стоит на коньках не очень уверенно, всегда помогут инструкторы. Так же, как и в прошлые сезоны, в этом году каток украсит живописный мост — место для свиданий и красивых селфи.

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