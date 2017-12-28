Длинные очереди выстроились перед кассами катка на ВДНХ

Автор: tim777 Дата публикации: 02:33

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В дни новогодних каникул особой популярностью среди москвичей и гостей столицы пользуются столичные парки и катки. Так, на территории ВДНХ перед кассами самого крупного катка страны выстроились не менее крупные очереди. Посетители перед кассами иногда затрачивают до получаса времени ожидания. 1 января стоимость входного билета на сеанс с 15:00 до 23:00 для взрослых на Основной каток составит 750 рублей. Для детей от 3 до 8 лет на Детскую площадку – 300 рублей. Для сопровождающего взрослого – 750 рублей. Со 2 по 8 января стоимость входного билета для взрослых на сеанс с 10:00 до 15:00 (утренний сеанс) составит 500 рублей. С 17:00 до 23:00 (вечерний сеанс) – 750 рублей. Входной билет на Основной каток для детей в возрасте от 6 до 12 лет на утренний сеанс будет стоить 250 рублей. На вечерний сеанс – 300 рублей. Стоимость входного билета для детей от 3 до 8 лет на Детскую площадку на утренний сеанс составит 250 рублей. На вечерний – 300 рублей. Для сопровождающего взрослого – 500 и 750 рублей соответственно.