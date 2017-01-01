Тепло и ветрено в Москве

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 14:29

34

34 0

В Москве вновь установилась тёплая погода. Идёт небольшой снег. Дует порывистый ветер. Атмосферное давление понизилось до 742 мм рт. ст. Температура повысилась до +2°C.