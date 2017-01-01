Долгожданный снегопад прошёл в Тамбове

Автор: Vladimir Dubrovsky Дата публикации: 15:16

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В Тамбове под влиянием атмосферного фронта прошел первый в этом году снегопад, образовался снежный покров около 2 см, температура воздуха -4°. Сегодня и завтра пройдут осадки снег, мокрый снег, местами дождь, на Рождество потеплеет до +1°, а с понедельника начнется похолодание и установится стабильно морозная погода. Из - за аномально теплой погоды Тамбов встретил новый год без снежного покрова.