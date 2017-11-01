Народные гуляния прошли в Вологде

Автор: kolokola Дата публикации: 15:35

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6 января в Кремлевский сад на проспекте Победы Вологды пришли русские красавицы и «Богатыри Деда Мороза»- участники клубов исторической реконструкции Москвы, Мурома и городка Кириллов Вологодской области. В организованной ими «средневековой деревне» они устроили игровые программы для детей и взрослых , развели «рождественский костер», на котором приготовили старинный русский напиток-сбитень.