Народные гуляния прошли в Вологде
- Автор:
- kolokola
- Дата публикации:
- 15:35
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- 23
6 января в Кремлевский сад на проспекте Победы Вологды пришли русские красавицы и «Богатыри Деда Мороза»- участники клубов исторической реконструкции Москвы, Мурома и городка Кириллов Вологодской области. В организованной ими «средневековой деревне» они устроили игровые программы для детей и взрослых , развели «рождественский костер», на котором приготовили старинный русский напиток-сбитень.
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