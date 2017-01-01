Автобус въехал в подземный переход в Москве

Сильная метель разбушевалась на Сахалине

Фура и легковушка столкнулись на трассе М7 во Владимирской области

Парень с девушкой оказались в реанимации после неудачного прыжка с моста на тарзанке в Томской области

Сильнейшая метель обрушилась на Ноглинский район Сахалина

Ледяной дождь прошёл в Алтайском крае

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 25 декабря 2017 года

Новогодний поезд запустили для пассажиров на Кольцевую линию Московского метро

Находка страдает от перевалов угля

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон возложил цветы к могиле неизвестного солдата и прогулялся по Красной площади (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Низкая облачность и моросящий дождь на северо-востоке Москвы

Низкая облачность и моросящий дождь на северо-востоке Москвы

Автор:
Uwis
Дата публикации:
16:04
  • 21
  • 0

Низкая облачность и моросящий дождь на северо-востоке Москвы.

  • 21
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

8 0
19:10 | tim777
Дождь с мокрым снегом в столичном регионе
5 1
19:09 | Sargo
Огромные лужи на тротуарах в южном округе Москвы из-за обилия выпавших осадков
23 0
15:32 | Sargo
Мокрый снег идет на северо-востоке Москвы
21 0
16:05 | LaimeLaim
Предрождественская оттепель в столице