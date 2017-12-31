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Крыша жилого дома загорелась в городе Иркутске

Автор:
Gornostai
Дата публикации:
16:05
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Крыша жилого дома загорелась в городе Иркутске. Пожар тушили 4 часа. Сведений о пострадавших не поступало.

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