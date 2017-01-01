"Ностальгия души" - рождественский концерт 5 января 2018 года в "Культурном центре Елены Образцовой". Санкт-Петербург, Невский 65

Автор: Leobr Дата публикации: 06.01 21:33

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«НОСТАЛЬГИЯ ДУШИ». Концерт 5 января 2018 года в Культурном центре Елены Образцовой". Вступительное слово - директор Центра И.А.Чернова. Ансамбль «ЖУРАВЛИ» - Анатолий ЗИМИН (балалайка), Валентин БУРЛАКОВ (баян, вокал), Сергей ЖАРИКОВ (гитара, вокал), Надежда НАУМОВА (перкуссия, вокал). В программе старинные русские романсы, популярная музыка кино и классика. Предлагаю видео начало концерта.