Свалка возле деревни Широкундыш в Республике Марий Эл (фото)
- Автор:
- Вася Лебедев
- Дата публикации:
- 06.01 21:48
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На одном из многочисленных карьеров возле деревни Широкундыш Килемарского района Республики Марий Эл ямы от выработки песка наполняют бытовым мусором. Природе и так нанесли колоссальный вред, но местным жителям показалось этого мало. Они решили использовать карьеры как свалку. Их не пугает, что карьеры песчаные, и что вся та зараза, которую они выбрасывают в карьеры, может попасть им в колодцы. Свалка находится в 500 метрах от деревни.
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