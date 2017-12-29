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Главная  /  Репортажи  /  Свалка возле деревни Широкундыш в Республике Марий Эл (фото)

Свалка возле деревни Широкундыш в Республике Марий Эл (фото)

Автор:
Вася Лебедев
Дата публикации:
06.01 21:48
  • 55
  • 1

На одном из многочисленных карьеров возле деревни Широкундыш Килемарского района Республики Марий Эл ямы от выработки песка наполняют бытовым мусором. Природе и так нанесли колоссальный вред, но местным жителям показалось этого мало. Они решили использовать карьеры как свалку. Их не пугает, что карьеры песчаные, и что вся та зараза, которую они выбрасывают в карьеры, может попасть им в колодцы. Свалка находится в 500 метрах от деревни.

Республика Марий Эл, Килемарский район, д. Широкундыш
  • 55
  • 1

Комментарии (1)

  • Вася Лебедев
    06.01 23:41
    Район медленно но верно превращается в одну огромную свалку.
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