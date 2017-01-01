Видеопоздравление с Рождеством начали транслировать на медиафасадах на Новом Арбате

Автор: tim777 Дата публикации: 18:25

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Видеопоздравление с Рождеством будут транслировать на фасадах домов на ул. Новый Арбат 6 и 7 января. 6 и 7 января с 16:15 и до полуночи на д. 11 и д. 19 по ул. Новый Арбат будет транслироваться рождественский видеоролик. В передаче изображения на фасадах зданий будет задействовано 540 светодиодных прожекторов и около 60 тысяч светодиодов. Москвичи увидят традиционную рождественскую символику: крутящиеся снежинки и подарки, мерцающие елочки и поздравительные надписи «С Рождеством Христовым! Также цифровую открытку с поздравлениями можно будет увидеть на фасадах Центрального телеграфа по адресу: ул. Тверская, д. 7, и на фасадах д. 8 и д. 28 по ул. Новый Арбат. Кроме того, к празднованию Рождества Христова будет включен праздничный режим работы архитектурно-художественной подсветки зданий, строений и сооружений столицы.