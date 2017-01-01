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Огромные лужи на тротуарах в южном округе Москвы из-за обилия выпавших осадков

Автор:
Sargo
Дата публикации:
19:09
  • 5
  • 1

Огромные лужи на тротуарах из-за обилия осадков.

  • 5
  • 1

Комментарии (1)

  • MR_Denis
    19:11
    Севастопольская это ЮЗАО.
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