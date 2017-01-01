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Дождь с мокрым снегом в столичном регионе

Автор:
tim777
Дата публикации:
19:10
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6 января в столице очередная волна тепла. Оттепель принесла в столицу осадки в виде моросящих дождей, которые временами переходят в мокрый снег. На улицах сыро и холодно из-за ветра. Горожане в очередной раз спасаются от непогоды под зонтами. При этом синоптики сообщают, что в ночь на 7 января температурный фон перейдет в отрицательные значения. На дорогах сохранятся все условия для образования гололедицы.

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