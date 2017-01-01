Дождь с мокрым снегом в столичном регионе
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 19:10
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6 января в столице очередная волна тепла. Оттепель принесла в столицу осадки в виде моросящих дождей, которые временами переходят в мокрый снег. На улицах сыро и холодно из-за ветра. Горожане в очередной раз спасаются от непогоды под зонтами. При этом синоптики сообщают, что в ночь на 7 января температурный фон перейдет в отрицательные значения. На дорогах сохранятся все условия для образования гололедицы.
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