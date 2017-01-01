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Два автомобиля столкнулись на Гоголевском бульваре в центре Москвы

Автор:
tim777
Дата публикации:
19:07
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6 января вечером в центре Москвы произошло ДТП. На Бульварном кольце в районе Гоголевского бульвара столкнулись а/м "Пежо 107" и а/м "Киа Оптима". Водитель а/м "Пежо 107" двигался со стороны Гоголевского бульвара в сторону тоннеля под Арбатской площадью. Неожиданно перед его автомобилем на перекрёсток слева выехал автомобиль "Киа", водитель которой двигался в направлении улицы Знаменка. Никто из водителей не смог ни затормозить, ни отвернуть в сторону - машины столкнулись. Оба автомобиля получили различные механические повреждения. Из участников ДТП никто не пострадал. Вскоре на место ДТП прибыли инспектора ГИБДД, которые в кратчайшие сроки восстановили полноценное движение транспорта. По предварительным данным ДТП могло произойти из-за того, что один из автомобилистов выехал на перекрёсток под запрещающий сигнал светофора. Окончательные причины ДТП будут установлены в группе разбора.

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