Два автомобиля столкнулись на Гоголевском бульваре в центре Москвы

Автор: tim777 Дата публикации: 19:07

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6 января вечером в центре Москвы произошло ДТП. На Бульварном кольце в районе Гоголевского бульвара столкнулись а/м "Пежо 107" и а/м "Киа Оптима". Водитель а/м "Пежо 107" двигался со стороны Гоголевского бульвара в сторону тоннеля под Арбатской площадью. Неожиданно перед его автомобилем на перекрёсток слева выехал автомобиль "Киа", водитель которой двигался в направлении улицы Знаменка. Никто из водителей не смог ни затормозить, ни отвернуть в сторону - машины столкнулись. Оба автомобиля получили различные механические повреждения. Из участников ДТП никто не пострадал. Вскоре на место ДТП прибыли инспектора ГИБДД, которые в кратчайшие сроки восстановили полноценное движение транспорта. По предварительным данным ДТП могло произойти из-за того, что один из автомобилистов выехал на перекрёсток под запрещающий сигнал светофора. Окончательные причины ДТП будут установлены в группе разбора.