Мокрый асфальт стал причиной множества мелких ДТП в Москве

Автор: Sargo Дата публикации: 19:06

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На Варшавском шоссе столкнулись 2 авто. Мокрый асфальт стал причиной множества мелких ДТП в Москве.