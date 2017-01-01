В ночь с 6 на 7 января 2018 года работа городского пассажирского транспорта будет продлена

Автор: Sargo Дата публикации: 06.01 19:54

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В ночь с 6 на 7 января 2018 года работа городского пассажирского транспорта будет продлена.